حتى في الأوسكار الخطأ وارد.. فماذا حدث؟

بعد أن نال مجموعة من النجوم من مخرجين وممثلين وفنيين العديد من جوائز #الأوسكار عن أعمالهم السينمائية، في حفل يقام سنوياً في #هوليوود ، وصل الدور لإعلان جائزة أوسكار أفضل فيلم.

وذهبت حينها جائزة أوسكار أفضل فيلم إلى فيلم "لا لا لاند"، وصعدت أسرة الفيلم إلى المنصة لنيل الجائزة لتحدث المفاجأة حينها، ويظهر "الخطأ الهوليوودي" حين تم الإعلان أن الفيلم الفائز بجائزة أوسكار أفضل فيلم هو "مونلايت" وليس "لا لا لاند".

وأعتلى فريق عمل "لا لا لاند" المسرح لإلقاء كلمات قبول الجائزة وفجأة قاطعهم أحد المنتجين قائلاً إن الجائزة ذهبت للفيلم الخطأ، وإن "مونلايت" هو الفيلم الفائز.

وحاول الممثل والمخرج المخضرم وارن بيتي شرح ما حدث قائلا إنه تم الخطأ لأن الظروف قد حمل بالخطأ اسم إيما ستون الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "لا لا لاند".

وتظهر الصور وارن بيتي وهو يحاول إثبات صحة النتائج بالأوراق الرسمية المعدة للحفل.