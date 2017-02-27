فيديو.. ظنه عربياً فطعنه فسُجن 11 عاماً

حكم على يهودي إسرائيلي، الاثنين، بالسجن 11 عاماً مع النفاذ لأنه طعن يهودياً آخر اعتبره عن طريق الخطأ أنه عربي، كما أعلنت محكمة #حيفا التي وصفت هذا التصرف بأنه انتقام عنصري.

وأكدت حيثيات الحكم أن "المتهم قد #طعن ضحيته في عمل انتقامي عنصري".

وكان شلومو حاييم بينتو (32 عاماً)، الذي يسكن كريات عطا قرر أن "يقتل عربياً"، كما أوضح الحكم، في إطار ضمن أعمال عنف شبه يومية تقريباً.

وقد طعن بينتو الذي كان يحمل سكين مطبخ في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015، موظفاً في سوبر ماركت، معتبراً إياه عن طريق الخطأ أنه عربي.

وتذرع المهاجم الذي اعترف بفعلته بالجنون، لكن القضاة أكدوا أنه يتمتع بكامل قواه العقلية، ودانوه بمحاولة قتل وحيازة سلاح بنية القتل لدوافع عنصرية.

وسينال المعتدى عليه مبلغ 50 ألف شيكل (نحو 13 ألف يورو) من المعتدي الذي حكم عليه أيضاً بالسجن 18 شهراً مع وقف النفاذ.