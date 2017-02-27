فقط في دبي.. برغر مغطى بالذهب بسعر 230 درهماً

إذا أردت تذوق برغر مغطى بمسحوق #الذهب فما عليك إلا التوجه إلى " #مهرجان_دبي_للمأكولات " حيث ابتكرت حافلة "ذا رودري" البريطانية المشهورة وصفة #البرغر_الشهية التي تضم أفخر المكونات الطازجة وأطلقت عليها اسم " #برغ_خليفة ".

إذاً فقد دخل الذهب إلى عالم #البرغر ، كما يمكنك تناولها أمام #برج_خليفة ، فهذا بالضبط ما ابتكرته حافلة المأكولات اللندنية "ذا رودري".

#برغر_عملاق مكسو بذهب عيار 24 قيراطاً يحمل اسم "برغ خليفة" المستوحاة من برج خليفة في دبي، وهو المبنى الأعلى ارتفاعاً في العالم.

فداخل العربة يتم التحضير لطبق يمزج بين أفخر المنتجات الغذائية من لحم الواغيو وكبد البط ومايونيز الزعفران الفاخر وكاتشاب التوت الأسود.

ويتألّف البرغر من 5 فطائر من لحم الواغيو الفاخر، وهو مغطى بشرائح من الذهب، إضافة إلى كبد الوز الحلال واستخدام المنتجات المحلية مع استخدام المنكهات الموسمية الطازجة.

كميات محدودة ستقدمها هذه الحافلة ضمن فعاليات "مهرجان دبي للمأكولات"، لكن هذه الفخامة سيقابلها سعر يصل إلى 230 درهماً، أي ما يعادل 63 دولاراً مقابل أن يتمتع محبو الأطعمة بتناول برغر فريد وسط إمارة #دبي .