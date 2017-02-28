وظيفة بمليون درهم مع حاكم دبي.. وهذه شروطها!

لا تكف " #دبي عن مفاجأة" كل من يقطنها، فتلك الإمارة الصغيرة تكمل "مشوارها" في صناعة الأمل.

القصة اكتشفتها مساء "الاثنين"، حين كنت أتصفح "تويتر"، وإذا بي أقع على "وظيفة"، مطلوب موظف للعمل مع "حاكم دبي"!

وبدت على الصفحة "ساعة" تشير إلى أن باب التقديم سيفتح بعد 20 ساعة، وراحت الثواني تتناقص.

أهي حقيقة أم خيال؟

لا شك أنها "حقيقة" فمطلقها عازم على "صناعة الأمل"، وما أحوجنا إليه!

ففي التفاصيل، أعلن الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم ، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، #حاكم_دبي ، بحثه عن صناع أمل، يطلقون "مبادرات خير" في كل الدول العربية.

ودوّن عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ما يلي: "نبحث عن #صناع_الأمل في عالمنا العربي"، مرفقاً التغريدة بالإعلان الوظيفي الذي تضمن شروط تلك الوظيفة ومزاياها ومكافآتها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ما يعرف بـ" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

نبحث عن #صناع_الأمل في عالمنا العربي ... pic.twitter.com/vKIprUvfK6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 27, 2017

أما الشروط فهي التالية:

أن يتقن المتقدم إليها مهارات البذل وخدمة الناس، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن مبادرة مجتمعية واحدة في العمل والعطاء التطوعي أو أي من الأعمال الإنسانية أو الخيرية أو التخصصية التي تسهم في إسعاد الناس.

بالإضافة إلى أن يكون المرشح مشهوداً له في مجتمعه بحسن السيرة وجمال السلوك الإنساني، وأن يكون إيجابياً ومؤمناً بطاقات من حوله من أبناء الوطن العربي، وأن يكون عمر المتقدم أو المتقدمة من 5 إلى 95 سنة، مع فتح باب التقدم لكل مواطني الوطن العربي.

وما على المهتمين إلا إرسال السيرة الذاتية عبر الموقع التالي: www.arabhopemakers.com، مع التأكيد على أن باب تقديم الطلبات يفتح عند الساعة الرابعة عصر الثلاثاء حسب الوقت الذي أدرجه الموقع الرسمي لصناع الأمل العرب، مع الإشارة إلى إمكانية التعرف على التفاصيل من أحمد الشقيري.