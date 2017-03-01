بالفيديو.. عاشقان تزوجا في التسعين بعد فراق 75 عاماً

أخيراً تحقق حلم الباكستانيين غلام فريد وحياته بي بي بأن يجمعَهما عش الزوجية تحت سقف واحد، اليوم يتقاسم فريد وحياته كلَّ شيء، بعد أن تعاهدا على العيش معاً ما تبقى من عمريهما في خدمة كل منهما للآخر، فقد كان ذلك قبل خمسة وسبعين عاماً، عندما رفضت عائلة حياته بي بي طلب فريد الزواج منها.

بعدها تزوج كل من فريد وحياته شريك حياة آخر، نزولاً عند رغبة والديهما، مضت الأيام والسنون وأصبح لفريد زوجة وأولاد وأحفاد وكذا حياته، إلا أن المنية وافت كلا من زوجة فريد وزوج حياته، ليستيقظ العشق القديم وتتحرك مشاعر الحب والشوق إلى أيام الصبا مرة أخرى.

بعد وفاة زوجها وزوجة فريد ووالديهما، تقدم فريد للزواج منها مرة أخرى عبر وكلاء لأحد أبنائها، في البداية كان هناك من رفض الفكرة وتحفظ على الزواج، لكن مع مرور الوقت تفهموا رغبة العاشقين وتقبلوا فكرة زواجهما.