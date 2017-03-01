سماء صقلية تسطع بحمم بركان جبل إتنا المتوهجة

بمواصلة #بركان #ماونت_إتنا نفث حممه في #صقلية، يوم الأربعاء، رسمت نوافير #الحمم البركانية منظراً طبيعياً بديعاً.

وبدأ تدفق الحمم في حوالي الساعة السابعة مساء يوم الاثنين إثر نشاط بركاني بالفوهة الجنوبية الشرقية.

ويفيد المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أن ثوران البركان لا يشكل في الوقت الحالي أي خطر على المواطنين أو الممتلكات، كما أن مطار #كاتانيا القريب لم يتأثر ولا يزال يعمل بكامل طاقته.

وبركان ماونت إتنا الواقع على ارتفاع 3330 مترا، هو أكثر #البراكين نشاطا في #أوروبا ويمكن أن ينشط عدة مرات في كل عام.

ويتوجه مئات الآلاف من السياح حول العالم إلى جزيرة صقلية الإيطالية لمشاهدة فوهات البركان، لكن قلة محظوظة فقط هي التي تستطيع رؤية النشاط البركاني أثناء حدوثه.

ويعتقد أن لهذا البركان أطول سجل مكتوب من عمليات الثوران والذي يفوق أي بركان آخر، حيث تعود أول ملاحظة مسجلة لنشاطه إلى عام 425 قبل الميلاد.

وكانت آخر مرة واجهت فيها القرى المجاورة الخطر جراء تدفق الحمم البركانية في عام 1992، عندما تعرضت مدينة زافيرانا لخطر الاجتياح من قبل تلك الحمم التي توقفت على بعد 850 مترا فقط منها.