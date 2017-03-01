فلسطيني يحرق نفسه في المحكمة.. والسبب؟

في خطوة "غريبة" أقدم شاب فلسطيني (23 عاماً) على إحراق نفسه في قاعة المحكمة، علّ القاضي يشفع له.

واستهجن مجلس القضاء الأعلى في الأراضي الفلسطينية هذا التصرف داخل محكمة صلح طوباس شمال شرقي #الأراضي_الفلسطينية ، لأن من شأنه تشكيل عامل ضغط وتأثير على قرار القاضي واستقلاله، الذي يجب أن يكون بمعزل عن أية تأثيرات جانبية.

وأكد المجلس في بيان توضيحي، الأربعاء، أن إقدام الشاب على حرق نفسه، الثلاثاء، كان احتجاجاً على موافقة المحكمة على طلب النيابة العامة تمديد توقيف أخيه بسبب تهمة جنائية، وهي تهريب بضائع المستوطنات، كما حاول هذا المواطن الاعتداء على رئيس المحكمة بالحرق.

وأشار إلى أن عناصر الشرطة القضائية استطاعت السيطرة على الأمر، وتم تحويله لتلقي العلاج نتيجة إصابته بجروح، ولاحقاً سيتم أخذ المقتضى القانوني بحقه.

إلى ذلك، ذكر المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي أرزيقات للعربية.نت: "أنه أثناء قيام شرطة الحراسات ومركز المدينة بواجباتها في حراسة ومتابعة أوضاع المحكمة، حضر الشاب والنيران مشتعلة به وحاول دخول القاعات".

وتابع: "على الفور توجه إليه عناصر الشرطة الفلسطينية وسيطروا عليه وعملوا على إطفاء النيران"، في حين أصيب شرطيان بحروق بسيطة.