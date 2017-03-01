10 غرائب لا تعرفها عن ماليزيا!

#ماليزيا دولة لها خصوصيتها. وإذا كنت من محبي #السفر والترحال، فإليك 10 غرائب لا تعرفها عن هذه الدولة.

1

#العملة الماليزية صعبة القطع ولا تتأثر بالمطر أو الرطوب.

2

يعشق الماليزيون فاكهة #الدوريان، وهي ذات رائحة منفرة والأغرب أنها قد تعجبك أو لا تعجبك، ولا يوجد خيار وسط بينهم.

3

يستخدم الماليزيون #الإبهام للإشارة والدلالة على المكان، لأن الإشارة بالسبابة علامة على العنف أو التهديد.



4

الماليزيون من أصول صينية لا يتحدثون اللغة الصينية ذاتها كما في الصين، بل إن هنالك مجموعة منهم تتحدث بالإنجليزية فقط.

5

تأسست العاصمة #كوالالمبور عام 1857، من قبل جامعي القصدير، ويعني اسمها "الأرض الموحلة" أو "أرض الطين"، وسميت بذلك لأنها ملتقى بين نهري كلانج وجومباك

6

"يانغ دى بيرتوان اجونج" هو اللقب الذي يتم منحه لملك ماليزيا لفترة ولاية مدتها 5 سنوات من بين السلاطين التسعة لولايات الملايو، الولايات الأربع الأخرى، التي تمتلك حكاماً اسميين، لا تشارك في الانتخاب.



7

أكبر زهرة في العالم هي "زهرة الجثة" corpse flower، وسميت بهذا الاسم لأنها ذات رائحة كريهة، وهي لا تنمو إلا في ماليزيا .

8

يفضل الماليزيون المسلمون تربية القطط لأنهم يكرهون الكلاب لارتباطها بمفهوم النجاسة في الإسلام، لذا من النادر أن تجد كلابا في ماليزيا.

9

أسماء أيام الأسبوع باللغة الماليزية هي نفس أسماء أيام الأسبوع باللغة العربية.

10

يعشق الماليزيون الطعام الحار ولا يمكنهم العيش بدونه، وكذلك يتناولون الموز بطريقة القلي بالزيت، أما الفاصولياء والذرة فيصنعون منهما الآيس كريم.