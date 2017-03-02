هل هذه أغرب نظرية عن مقتل شقيق زعيم كوريا الشمالية؟

قالت #كوريا_الشمالية اليوم الخميس إن ثمة مؤشرات قوية على أن أزمة قلبية كانت وراء مقتل مواطنها، الذي توفي بمطار #كوالالمبور الدولي.

وقالت #ماليزيا إن الرجل ويدعى كيم جونغ نام - الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - قتل بمادة كيمياوية شديدة السمية تعرف باسم غاز الأعصاب في.أكس.

ونفت كوريا الشمالية أن القتيل هو #كيم_جونغ_نام.

وقال ري تونغ إيل، نائب سفير كوريا الشمالية السابق لدى #الأمم_المتحدة إن عينات من المادة السامة التي عثر عليها أثناء تشريح #الجثة يجب أن ترسل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية.

كما أضاف للصحافيين فيما يتصل بالاستخدام المزعوم لفي.أكس "إذا كانت تلك المادة استخدمت بالفعل فإن العينات يجب أن ترسل إلى مكتب منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية".