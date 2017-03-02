بالفيديو.. "الرجل الفيل" يكافح للحياة بعد الجراحة

يكافح رجل صيني عرف بلقب #الرجل_الفيل للبقاء على قيد #الحياة، بعد أن خضع لـ5 عمليات جراحية لإزالة ما يعتقد أنه أكبر ورم في العالم في وجه شخص.

ويعطي ذلك الورم للرجل شكل الفيل ويعطل حياته الطبيعية، رغم أنه حاول فيما مضى أن يعيش كل تفاصيل الحياة كما يظهر في #الفيديو.

أهمل لـ 30 سنة

الرجل واسمه، هوانغ شوانكي، من مدينة تشنتشو بمقاطعة هونان بوسط #الصين، وبحسب الأطباء، فهو يعاني من واحد من أسوأ حالات #الورم العصبي الليفي، الذي وصل وزنه إلى 15 كيلوغراماً، برغم أن كثيراً منه أزيل على مرّ السنين الماضية.

وبسبب أن والديه لا يستطيعان تحمل نفقات العلاج الطبي وتردد الأطباء في إجراء عملية جراحية قد تكون خطيرة عليه، فقد بقي هوانغ مهملاً من دون علاج لمدة 30 عاما.

وقد سبق له أن اقتراب من #الانتحار في الماضي، بسبب هذا الوضع الصعب الذي يعانيه، وهو بالكاد يمكن أن يتحرك، ويتناول الطعام، أو حتى ينام.

بداية الحل في 2007

وقد بدأت أزمته في الحل عام 2007 عندما قامت #وسائل_إعلام محلية بحملة واسعة لجمع المال بهدف علاجه.

وبعد سلسلة عمليات مستمرة إلى الآن فهو يحاول أن يعيش حياة طبيعية ويواجه التحديات، بحيث يمكن له على الأقل استطاعة الأكل، كذلك التخلص من الخجل من الناس.

يذكر أن هوانغ من مواليد 29 ديسمبر 1977 وهو الابن الأكبر لوالديه ضمن ثلاثة أشقاء، ويعمل والده بائعا للمعكرونة.