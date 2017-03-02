شاهد.. ملاسنة حادة بين رئيس "أوبر" وسائق تاكسي

اعترف ترافيس #كالانيك ، المدير التنفيذي ومؤسس شركة "أوبر" لخدمة #سيارات_الأجرة ، بأنه بحاجة للمساعدة في تعلم أمور #القيادة وأنه يجب عليه "أن ينضج"، وذلك عقب انتشار كبير لمقطع فيديو أظهر مؤسس " #أوبر " وهو يجادل مع أحد سائقي شركته بسبب #تعريفة الركوب وتغير معاملة الشركة للسائقين.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته شبكة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، فقد ظهر كالانيك (40 عاماً) وهو يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، حيث بدأ السجال مع #السائق، والذي يبدو أنه كان يريد أن يستغل الفرصة ليقدم شكوته لمؤسس "أوبر".

فقال السائق، الذي أوضحت "بلومبيرغ" أنه عربي ويدعى #كامل_فوزي : "الناس لم تعد تثق بك.. أنت ترفع المعايير وتخفض الأسعار. لقد فقدت أكثر من 97 ألف دولار وتعرضت للإفلاس بسببك". يذكر أن فوزي (37 عاماً) يعمل مع "أوبر" منذ عام 2011.

ونفى كالانيك أن تكون أسعار خدمة "أوبر" قد تراجعت، مضيفاً (بلغة حادة بعض الشيء أظهرت غضبه): "بعض الناس لا يريدون #تحمل_مسؤولية أخطائهم، إنهم يلقون دائماً باللوم على أشخاص آخرين.. حظا سعيداً.."، قالها بطريقة تدل على أنه لا يريد الاستمرار في #الجدال وأنه يريد أن ينهي #النقاش . فما كان من السائق إلا أن رد بانفعال: "حظ سعيد لك أيضاً".

ويبدو أن #تسرب مقطع الفيديو بطريقة كبيرة على #مواقع_التواصل قد أجبر مؤسس "أوبر" على الاعتراف لاحقاً أنه يحتاج إلى المساعدة، وأنه قد حان الوقت لكي "ينضج"، بحسب تعبيره.

وأصدر كالانيك بياناً في وقت لاحق، الثلاثاء، أعرب فيه عن شعوره بالحرج للطريقة التي تعامل بها مع السائق، وقدم اعتذاره للسائق.

وأضاف: "إن وظيفتي أن أقودكم، وهذا يجب أن يبدأ بأن أتعامل بطريقة تجعلكم تشعرون بالفخر، لكنني لم أفعل ذلك. من الواضح أن هذا الفيديو يعكس ما أنا عليه، و #الانتقاد الذي تلقيناه يجب أن يذكرني بأنني يجب أن أتغير جذرياً كقائد وأن أنضج. وهذه أول مرة أعترف فيها بأنني أحتاج لمساعدة في #القيادة ، وأنوي أن أحصل عليها".