رجل أميركي: "أنا الملك الشرعي لبريطانيا"

ادعى رجل أميركي، خلال إعلان ضخم نشره على صفحات جريدة "التايمز" البريطانية، أنه الملك الشرعي لإنجلترا.

وقال ألان إيفانز، من كولورادو الأميركية، إنه متحدر من السلالة الملكية في ويلز منذ القرن الثالث.

وادعى الإعلان، الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر"، نقلاً عن تغريدة في #تويتر، أن إيفانز "سليل شرعي مباشر للعائلة المالكة منذ القرن الثالث، وذلك موثق قانونياً في بريطانيا العظمى ومسجل في الكلية الملكية".

واعتبر إيفانز أن الإعلان إشعار قانوني لكل أقاربه، وأنه يخطط للمطالبة بـ"العقارات الملكية التاريخية" والألقاب والأصول.

An American has taken out a big ad in the Times to say he's the rightful king & intends to seize power. pic.twitter.com/ba1iQUyGer — DavidMapstone (@DavidMapstone) March 1, 2017

لكن إيفانز لن يطالب بتولي ملك #بريطانيا حتى وفاة الملكة #إليزابيث الثانية، "احتراماً لها ولزوجها فيليب".

ووفق صحيفة "ذي إندبندنت"، فإن الرجل حاول المطالبة بـ400 فدان في ولاية #جورجيا الأميركية في 2012 مدعياً أن أسلافه عاشوا هناك، وقال إن الدليل اختفى بعد حريق في المحكمة التي تحتوي على الإثبات عام 1901.