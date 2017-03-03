غوميز تنفرد بعرش "إنستغرام".. وغراندي للمركز الثاني

لا تزال المغنية الأميركية #سيلينا_غوميز تتربع على عرش تطبيق "إنستغرام" المصور في مارس/آذار الحالي، بعد أن حققت أكبر عدد من المتابعين على التطبيق منذ مارس/آذار 2016.

ونجحت #غوميز في الحفاظ على عرشها رغم المنافسة الشرسة من نجمات أخريات.

ويبلغ عدد متابعي غوميز على التطبيق 111 مليون شخص، رغم أنها اختفت لفترة طويلة عن الجمهور بسبب خضوعها للعلاج من مشكلات نفسية عقب انفصالها عن صديقها نجم الغناء #جاستن_بيبر.

وتحتفظ النجمة بفارق كبير عن صاحبتي المركزين الثاني والثالث، بلغ حوالي 12.5 مليون متابع، وهو ما يضمن لها المزيد من الوقت للتمتع بلقب " #ملكة_إنستغرام" ، بحسب موقع مجلة elle.

وهذا الأسبوع تقدمت المطربة الأميركية #أريانا_غراندي من المركز الثالث إلى الثاني بعدد متابعين 98.5 مليون، متجاوزة المغنية الأميركية #تايلور_سويفت التي تراجعت إلى المركز الثالث بـ 98.3 مليون متابع.

والفارق بين المركزين الثاني والثالث قليل وعرضة للتغيير تحت ضغط المنافسة. وتتسم غراندي بنشاط فني كبير وحضور لافت على " #إنستغرام "، بعكس سويفت التي ابتعدت إلى حد كبير عن الحفلات العامة، ولن تصدر ألبومها الجديد قبل نهاية العام الحالي.

وتحل في المركز الرابع المغنية الأميركية #بيونسيه بـ96 مليون متابع، ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية #كيم_كارداشيان في المركز الخامس بعدد متابعين يصل إلى 93.8 مليون.