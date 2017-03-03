لماذا تحولت مياه نهر إسباني إلى اللون الأخضر؟

تحولت مياه نهر Valira الواقع شمال شرق #إسبانيا إلى اللون الأخضر يوم الخميس، ما أثار قلق السكان.

ويتدفق نهر Valira من جبال "بيرينيه" الواقعة في إمارة #أندورا إلى إسبانيا، حيث يصب في نهر SEGRE قرب سو دي أورجيل.

وأكدت ألبرت بتالا، رئيس بلدية سو دي أورجيل أنه تم إضافة #صبغة خضراء عمداً إلى النهر، وهي غير مؤذية تماماً، وغير سامة وقابلة للتحلل.

وأضافت أنه تم استخدام الصبغة ضمن إطار #تحقيق تجريه شركة مختصة بتعبئة #المياه لتحديد مصدر #تلوث محتمل، وهي صبغة آمنة لكل الناس وللبيئة أيضاً، وذلك وفقا لصحيفة محلية، نقلته عن موقع إخباري الإسباني.

من الجدير ذكره، أنه تم التعرف في العام الماضي على مصنع تعبئة في تلك المنطقة وقد تسبب بالتهاب المعدة والأمعاء التي أثرت على الآلاف من #الناس في جميع أنحاء كاتالونيا شمال شرق إسبانيا لأنهم شربوا المياه الملوثة من مبردات مياه الشرب، وفق ما ذكرته ذكرت صحيفة محلية.