هذا الشاب المصري أفقدوه "رجولته" بسبب علاقة حب قديمة

ألقت الأجهزة الأمنية في #مصر القبض على شاب وزوجته قاما بتقييد #شاب آخر وانهالا عليه طعنا، كما قاما بقطع أجزاء حساسة في جسده وأفقداه رجولته.

الجريمة التي وقعت بإحدى قرى مدينة فاقوس بالشرقية في دلتا مصر تعود وقائعها لسنوات مضت، حيث ارتبط شاب بقصة #حب مع #فتاة بقرية منشأة عبدون ولكنها انتهت بالفشل وتزوجت الفتاة بآخر.

وانتشرت أقاويل في القرية حول الفتاة، وبعد زواجها كانت تردد شائعات مسيئة للشاب بين جيرانه وأصدقائه، فذهب إليها معاتبا، لكن زوجها عندما علم بذلك قرر أن ينتقم منه بطريقته البشعة.

قام زوج الفتاة ويدعى محمد وشقيقه علي وزوجته أميرة باستدراج الشاب الذي يدعى كمال بحجة الصلح وإنهاء أي خلافات، واقتادوه إلى مكان مهجور، وانهالوا عليه ضربا، وسببوا له إصابات خطيرة في رأسه وكدمات بالوجه وسحجات بمختلف #الجسم .

كما قاموا بقطع عضو #حساس في جسده، وأفقدوه رجولته، وتركوه ينزف بغزارة وفروا هاربين.

تم القبض على المتهمين وإيداع الشاب الضحية بمستشفى #الأحرار بالزقازيق في حالة سيئة، وتحرر محضر حمل رقم 7636 لسنة 2017، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.