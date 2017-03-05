تعرّف على السودان 2017 بعدسة مصور أميركي

خلال تجواله في صحاري ووديان وأدغال #السودان مروراً بالخرطوم وآثار الشمال استطاع #المصور_الأميركي المحترف #كريستوفر_ميشيل أن ينقل لوحة للحياة والثقافة والمجتمع في هذا البلد مترامي الأطراف ومتعدد الأعراق والثقافات، ونشر المئات من هذه الصور على موقعه الإلكتروني الخاص به.

ومن الصور واحدة لجبل #البركل بشمال البلاد، وهي منطقة ذات تاريخ عريق يرتبط بالحضارات القديمة النوبية والكوشية، مليئة بالأساطير والقصص التي تحوم حول هذا الجبل، وقد صنف هذا الموقع كأحد مواقع #التراث العالمي الإنساني من قبل #اليونسكو منذ 2003م ويعتبر جزءا أساسياً من حضارة نبتة التي قامت على سفوحه. وكتب كريستوفر عن الجبل معلقا: "واحد من أهم المواقع الأثرية القديمة في العالم".

مشاهد من الحياة السودانية

ومن ثم نشر كريستوفر ميشيل العديد من الصور الأخرى في الأيام الأخيرة مع تعليقات حولها تعكس آثار الشمال القديمة والحياة في #الصحاري والبداوة وعلاقة البشر مع الطبيعة والحضارات القديمة في الشمال، والتي التقطت في هذه السنة 2017 منذ يناير وإلى فبراير الجاري.

وتنقل "العربية.نت" العديد من هذه الصور التي تعكس لنا الحياة في مدينة #الخرطوم العاصمة، وتفاصيل الحياة اليومية للسودانيين ما بين الأسواق والمكاتب والمدارس وجوار نهر النيل الذي يشكل متكأ رائعا لاسيما في الليالي، كما ينقل لنا صوراً شبه جوية للمدينة التي يسكنها حوالي 10 ملايين نسمة، وهم ثلث سكان السودان على الأقل، والتي لم تكن في الستينيات سوى 230 ألف نسمة لا أكثر.

ويركز كريستوفر في أعماله التصويرية على الوجوه وتعابير #البشر سواء كبار السن أو الأطفال الذين يظهرهم في المدن وفي المدارس والشوارع، وكذلك في المناطق النائية، وهم يعيشون تفاصيل الحياة البسيطة كما يظهر في صورة فتاة وهي تدفع حماراً مع شقيقها، أو رجلا وهو يمتطي صهوة جمله في الصحراء.

نبذة عن كريستوفر ميشيل

المصور كريستوفر ميشيل هو #فوتوغرافي وصحفي أميركي تنقل في العالم شرقا وغربا من كوريا الشمالية إلى القطبين الشمالي والجنوبي مرورا بإفريقيا وآسيا، كذلك التقط صوراً لعدد من زعماء العالم منهم #الدالاي_لاما . وقد نشرت صوره في ناشيونال جيوغرافيك، ومؤسسة سميثسونيان للمتاحف الأميركية، ونيويورك تايمز، وبي بي سي، وغيرها. وقد فازت إحدى صوره بعنوان " #الإمبراطور_الطائر " بالمركز الثاني في مسابقة ويكيبيديا للصور عام 2014.

وهو أيضا كاتب ومستكشف في موضوعات الرحلات وقد نشر عددا من الكتب الفنية والمصورة، وقد ولد في 26 أغسطس 1967 وتخرج من كلية جامعة إلينوي، وحاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، وشهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة تيفين بولاية أوهايو. وسبق له العمل كضابط في البحرية الأميركية كما أسس موقعا يهتم بالشؤون العسكرية وقدامى المحاربين.

ولمشاهدة ألبوم صور السودان



وعنوان صفحة كريستوفر ميشيل على تويتر

