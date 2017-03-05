شاهد كيف فاز مسن في الـ 99 بسباق جري

تفوق مسن في الـ 99 من عمره على منافسه في الـ 92 في #سباق_الجري لمسافة قصيرة، وذلك في نيو مكسيكو.

واستطاع "أورفيل روجرز" أن يفوز على منافسه "ديكسون هيمفيل" في العدو الذي بلغت مسافته 60 مترا في الأماكن المغلقة ببطولة USATF ماسترز.

وقد كسب روجرز الجولة بفارق طفيف قدره 5/100 جزءا من الثانية، ففي حين وصل في 18 ثانية فقد وصل منافسه المهزوم في 18:05 ثانية.

وكان روجرز يعمل عسكريا حيث إنه من قدامى المحاربين الذين شاركوا في #الحرب_العالمية_الثانية في #سلاح_الطيران.

وقد انتشر مقطع فيديو يظهر السباق مع الصور في الوسائط الاجتماعية؛ بشكل لا يمكن تصديقه.

وشارك المهزوم هيمفيل في خمس مناسبات سابقة للجري وكان في واحدة منها الأكبر سنا للفئة من 94 إلى 90 سنة.

وقد كان متقدما في السباق الأخير إلى مسافة 55 مترا قبل أن يسبقه روجرز ويأخذ المركز الأول منه.

وقد علق هيمفيل قائلا: "كنت أقدر أن الأمور تسير على ما يرام لولا أن شيئا ما حصل في آخر لحظة".

وهذا السباق الأقصر في سباقات كبار السن الأخرى التي قد تصل إلى 200 إلى 1600 متر.