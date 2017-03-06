بالفيديو.."مجنون" آخر يلتقط سيلفي قاتلة في دبي

بعد أيام على حادثة العارضة الروسية الشقراء #فيكي_أودنتكوفا التي التقطت أخطر سيلفي، أو ما يعرف بالسيلفي القاتلة، من أحد أبراج المارينا في #دبي، "مجنون" آخر يرتكب نفس "المغامرة".

بطل المغامرة الحديثة هذه المرة، الأوروبي "ج – ك"، الذي تسلق قبل أسابيع أحد الأبراج الشاهقة التي لا تزال قيد الإنشاء في دبي، بهدف تسجيل لقطات خطيرة ونشرها على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب.

ما دفع الشرطة إلى استدعائه قبل 3 أيام من أجل التوقيع على تعهد بعدم تكرار تلك المخاطرة التي قد تودي بحياته.

وتوضيحاً للحادثة، أكد العميد سالم خليفة الرميثي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في #شرطة-دبي أنه تم استدعاء المغامر منذ 3 أيام، وتم توقيعه على تعهد بعدم تكرار الأمر.

وقال في تصريح لصحيفة "البيان": إن المغامر حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وإنه صعد إلى أحد الأبراج في دبي التي مازالت تحت الإنشاء، واضعاً كاميرا على رأسه وتسلق رافعة تستخدم في أعمال البناء والإنشاءات بارتفاع 55 طابقاً على الأقل، وقام بنشر الفيديو الذي سجل لحظات خطيرة عبر شبكة الإنترنت، غير مكترث بالعواقب التي يخلّفها جراء قيامه بمثل هذه الأفعال التي تشكل خطراً على حياته وحياة الآخرين، بالإضافة إلى مخالفة للقوانين الخاصة بمواقع الإنشاء، عبر التسلل إليها للقيام بحركات خطرة.

وأشار الرميثي إلى أن هؤلاء المغامرين لا يتخذون أي إجراءات أمن وسلامة، ويقومون بهذه الأفعال لمجرد حصد الإعجاب والحصول على الشهرة، خاصة بعد الإعلان أنها في دبي مما يرفع من نسب المشاهدة عالمياً، وأنه في كل الأحوال غير مسموح بالقيام بهذه الأفعال التي من الممكن أن يصاب آخرون فيها جراء سقوطه في أية لحظة ونتيجة أي عوامل طارئة، وأن شرطة دبي حذرت مراراً وتكراراً من عدم القيام بهذه الاستعراضات إلا أن البعض مازال يمارسها، وإنه من حق الأماكن التي يتم تصوير هذه المشاهد فيها بدون إذن مقاضاة الشخص.