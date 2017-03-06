بالصور.. أغرب عملية جراحية للسلحفاة الحصالة!

استخرج أطباء بيطريون في #تايلاند، الاثنين، 915 عملة معدنية من بطن #سلحفاة_بحرية ظلت تبلع العملات التي تلقى في بركتها طلبا للحظ السعيد مما حد في نهاية المطاف من قدرتها على #الحركة.

وأزيلت 5 كيلوغرامات من العملات والأشياء الأخرى من بطن السلحفاة البحرية التي تبلغ من العمر 25 عاما، وأطلق عليها اسم (أومسين) أي "حصالة" باللغة التايلاندية. أما السلحفاة نفسها فتزن 59 كيلوغراما.

وكانت السلحفاة التي تعيش في #محمية بمدينة سريراتشا في إقليم تشونبوري شرقي العاصمة #بانكوك تجد صعوبة في السباحة بشكل طبيعي بسبب الوزن.

وذكر الأطباء البيطريون أنهم يعتقدون أن #عملية استخراج #العملات، التي استغرقت 7 ساعات، هي الأولى من نوعها في العالم.

وقالت نانتاريكا تشانسو من كلية العلوم البيطرية بجامعة تشولالونجكورن: "نعتقد أننا بحاجة إلى نحو شهر لضمان أنها ستتعافى تماما"، مضيفة أن السلحفاة ستحتاج بعد ذلك إلى 6 أشهر أخرى من العلاج الطبيعي.

ولم يصدر تقدير فوري لقيمة العملات المعدنية وبعضها أجنبي وبينها عملات كثيرة يعلوها الصدأ.