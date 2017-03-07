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بالصور.. 3 أميركيات بدار مسنين يحتفلن بتجاوزهن 100 عام

المصدر: نيويورك - رويترز
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احتفلت ثلاث #معمرات يقمن في #دار_للمسنين، أمس الاثنين، بتجاوزهن الـ100 عام بكعكة وأغنيات وزهور، فيما أطلعن الأصدقاء وأفراد عائلاتهن والجيران على أسرارهن في العيش لـ #عمر_مديد.

والمعمرات الثلاث هن لوسيل برايس (100 عام) وصوفيا سميث (101 عام) وجريس ماري بيكر (102 عام). وقمن بقطع كعكة بيضاء فيما تجمع أكثر من 50 شخصا في "مركز كراون هايتس للرعاية وإعادة التأهيل" في حي #بروكلين في #مانهاتن بـ #نيويورك.

المعمرات الثلاث المعمرات الثلاث

وغنى الجميع للمعمرات الثلاث اللواتي كنّ على كراسي متحركة.

وقالت كلوديا تيتوس مديرة الأنشطة في المركز عن الحفل: "سنحتفل بـ #الحياة ومواصلة الاحتفال في حياتنا".

لوسيل برايس (101 عام) لوسيل برايس (101 عام)
صوفيا سميث (101 عام) صوفيا سميث (101 عام)
ماري بيكر (102 عام) ماري بيكر (102 عام)

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