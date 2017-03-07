لأول مرة منذ قرن.. بحيرة طبرية تحت "الخط الأحمر"

أعلن مسؤول في سلطة المياه الإسرائيلية، الثلاثاء، أن مستوى بحيرة طبرية، التي تعد المصدر الرئيسي لاحتياطي المياه العذبة في #إسرائيل، وصل إلى أدنى معدلاته منذ قرن بعد سنوات من الجفاف.

وقال أمير جفعاتي، من سلطة المياه لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الوضع خطير، بعد أربع سنوات متتالية من شح #الأمطار، انخفض مستوى البحيرة إلى أدنى معدلاته منذ قرن".

ووصل مستوى المياه إلى 20 سم تحت "الخط الأحمر" الذي يعتبره الخبراء الحد الأدنى المقبول.

وأكد جفعاتي أن الجفاف "الإقليمي يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها"، موضحاً أن نقص المياه يؤثر بشكل رئيسي على "الزراعة والبيئة والطبيعة" في المنطقة الواقعة حول البحيرة.

ولدى إسرائيل خمس محطات لتحلية مياه البحر عند سواحل #البحر_المتوسط ثم يتم نقل المياه بشبكة أنابيب إلى كافة أنحاء البلاد باستثناء منطقة طبرية التي تتزود من البحيرة.

وأكد جفعاتي "النظر في مشروع لتزويد كل هذا الجزء في شمال إسرائيل بالمياه. وسيشكل هذا تحدياً للسنوات القادمة".

وتأتي ثلاثة أرباع كمية مياه الشرب التي تستخدمها المنازل في إسرائيل من مصانع تحلية مياه البحر.

ومساحة البحيرة 160 كلم مربعاً. وتقع على مستوى 200 متر تحت سطح البحر.

وتعد بحيرة #طبرية موقعاً مهماً للحجاج المسيحيين، خصوصاً أن الإنجيل يذكر منطقتها كمكان لمعجزة السيد المسيح لإطعام الفقراء من خلال مضاعفة السمك والخبز.