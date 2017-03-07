2300 دولار.. ثمن ديك ودجاجة نادرين في تركيا

شهد #مزاد_علني لدجاج الزينة في أنقرة، بيع #ديك و #دجاجة من فصيلة "لفندر براهما"، بـ8500 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 2300 دولار.

ونُظم المزاد من قبل جمعية " #دجاجات_الزينة وحيوانات الحدائق"، حيث جرى استعراض عشرات #الدجاجات و #الديكة من أنواع مختلفة.

وفي سابقة أولى من نوعها في تركيا، عُرضت طيور من فصيلة "دونغ تاو" التي توصف بـ"الدجاج ذي قدم التنين"، ويعود أصلها إلى فيتنام وإندونيسيا، وسط اهتمام كبير من المشاركين في المزاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن رئيس الجمعية، أمين غوك غوز، قوله إن نحو 30 نوعاً من الدجاجات والديكة، يجري عرضها في #المزاد ، الذي يقام مرتين سنوياً.

وعزى غوك غوز ارتفاع أسعار مثل هذه #الطيور_الداجنة إلى "ندرتها وجمال صياحها وريشها".

وأكد رئيس الجمعية زيادة الإقبال على تربية مثل هذه #الدواجن بغرض الزينة، ونوه بأن "هذه الهواية تسبب الإدمان لصاحبها"، على حد تعبيره.