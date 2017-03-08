المرأة التي أذهلت الجميع بمظهرها الشاب.. كم عمرها؟

تبدو امرأة صينية في الخمسين من عمرها كما لو أنها في سن ابنة شقيقتها، البالغة من العمر 25 سنة، أي أنها تظهر بنصف عمرها الحقيقي، وهي تطل بجلدها المتوهج وملابسها الأنيقة وشكلها الجاذب.

ويبدو أن السبب وراء سحر عمر ومظهر شو مين الشاب يتعلق بعدد من الأمور تلخص في العناية بجمالها وصحة #الوجه و #البشرة والحرص على #النوم الجيد والمنظم كذلك مراعاة #الهدوء وعدم #التوتر.

ونشرت لهذا المرأة، التي تعيش في مقاطعة يوننان، مجموعة من الصور، على الإنترنت، ليتبين أنها بوجه خال من التجاعيد وجمال ساحر، كما وصفها الموقع الإلكتروني الصيني الإخباري "كيو كيو دوت كوم".

ابنتها صديقتها

ولفتت شو مين، التي ترتدي أقراطاً متدلية من الأذنين، وتلبس أحذية الكعب العالي، وتلفت الانتباه أينما ذهبت سواء للتسوق أو أي مكان آخر، إلى أنها تفضل أن تذهب للشراء بصحبة ابنتها التي تثق في خياراتها وذوقها في الموضة: "أنا وابنتي كالأصدقاء.. وحيث لا أشعر بأن ثمة فرقا بيننا".

برنامج الحياة اليومي

لأنها تقاعدت عن العمل منذ أربع سنوات، وجدت في البداية صعوبة في التعامل مع وقت الفراغ، قائلة: "لا أحب أن أجلس هادئة حيث أرغب في فعل أي شيء".

وأضافت: "بعد تقاعدي عن العمل ظللت أقضي وقتاً طويلاً في تصفح الإنترنت، وأكتب مذكراتي ما شكل لي انتصاراً على الوقت، لكني كنت لا أزال أشعر كما لو أن المجتمع ركلني وراءه".

وفجأة تغير الوضع، حيث تعالى الاهتمام بالمرأة الخمسينية من قبل المجتمع ووسائل الإعلام مع نشر تقارير عن صحتها المثالية.

وذكرت أنها باتت تقضي الوقت في القيام بأعمال المنزل ومن ثم الذهاب لصالون التجميل وتصفيف الشعر، بحيث صار هذا جدولها المعتاد يوميا.

وقالت بصراحة: "أقوم عادة بصبغ شعري كل شهرين. وإلا فسوف يكون لونه رماديا".

أما هوايتها فهي عشق الزهور حيث تحضر فصولاً دراسية حول هذا الموضوع، تتعلق بتنمية الاهتمام بالزهور باعتبارها وسيلة لراحة البال والنفس والعقل.

الزوج فخور بزوجته

من جانبه، قال زوجها ولقبه هوانغ، إنه يشعر دائماً بالفخر عندما يمشي بجوار زوجته الشابة المظهر في الشارع.

كما أشار إلى أن الناس دائماً ما تظن أنه قد عثر على عشيقة شابة عن طريق الخطأ ليتمشى معها، وهذا يجعله يشعر بالزهو ليرد بفخر: "هذه هي زوجتي".

وأضاف هوانغ: "زوجتي ولدت جميلة. وهي لا تُقصر في الاهتمام بجمال بشرتها، لكن الأهم من ذلك أنها شخصية عظيمة، لا تفرط في الذهاب إلى النوم في التاسعة مساء وإلقاء المزيد من الاهتمام دائماً بنفسها".