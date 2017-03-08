رحلة لأرض الخوف والجمال في جزر شرق آسيا (7)

وصلنا جزيرة لانغ كاوي الماليزية قبيل الشروق، وشاهدنا على الطرف الآخر من رصيف الميناء مسجدا ذا مئذنة جميلة، وتقع هذه #الجزيرة على بعد 18 ميلاً من السواحل الشمالية الغربية لماليزيا. يطلقون عليها الفردوس الاستوائي، وهي كذلك بالفعل، إذ إنها تتوسط 99 جزيرة صغيرة في بحر أندامان على الحدود البحرية مع تايلاند.

ذهبنا إلى حقل كبير لزراعة الأرز، وتعرفنا على الفلاحين وأدواتهم القديمة والحديثة، كما رأيت "الجاموسة"، ذلك الحيوان الوديع الجميل، وكنت أحسبها مصرية حصراً، لكني وجدتها هنا، فذكرتني بالأيام الخوالي، حين كانت تهلك –في قريتي- في الدوران بالساقية، أو جر المحراث، ومع ذلك فهي لا تكف عن الحمل والولادة، وتعطي أطعم حليب، وأطيب لحم... فحياة الجاموسة خير، ومماتها خير. وشاهدت أيضا "خيال المآتة" الشبيه -من حيث المضمون- بذلك الذي يقوم بتصنيعه فلاحو بلادنا، ولكنه هنا –وبدلا من الطاقية أو العمامة- يرتدي الطاقية المخروطية التقليدية، وهو يقف ليل نهار، تهزه الريح، فتخاله الطيور إنسانا يهشها فتبتعد عن المحصول.

ذهبنا بعد ذلك إلى القرية الشرقية، وفيها ما يسمى #السيارة_السلكية، أو Cable Car ، وللوصول إلى نقطة انطلاق هذه السيارة عبرنا جسرا خشبيا ضيقا معلقا، يجعلك تتأرجح راقصا وأنت تمشي عليه بطول مائة متر، ثم دخلنا إلى دائرة اسطوانية تلف حولها صناديق معلقة بأذرع حديدية في حبل، كل صندوق يحمل ستة أشخاص في مقعدين متقابلين، وفي المكان لوحة مكتوب عليها "أنت الآن تمتطي سيارة معلقة في أطول سلك لمسافة 950 مترا"، فركبنا، وكانت بالنسبة لي لحظات مرعبة، فأنت معلق بين السماء والأرض، ومررنا في طريقنا صعودا، وأعلى نقطة ارتفاع تبعد عن مستوى سطح البحر بـ791 مترا، وتسمى "غونو ماتشيشانغ"، وهي ثاني قمة جبلية ارتفاعا في جزيرة #لانغ_كاوي التي نحن فيها الآن، ومنها يمكنك أن تسير على جسر معلق بين جبلين، هو أطول جسر مشاة مقوس ومعلق في العالم... وكان الأمر بالنسبة لي مغامرة ومخاطرة لم أخضها.

لم تكن جولتنا في جزيرة لانغ كاوي طويلة، حيث عدنا قبل العصر إلى السفينة، التي أقلتنا إلى محطتنا الأخيرة، العاصمة الماليزية #كوالالمبور، حيث نزلنا في ميناء كيلانغ الواقع على مضيق مالاقا، أو ملقة، بينما تبعد العاصمة 24 ميلا عن المضيق غرب ساحل شبه الجزيرة المالاوية عند التقاء نهري كلانغ وكومباك.

وتعني كلمة "كوالالمبور": التقاء الأراضي الموحلة، وكأي عاصمة حديثة، كانت الشوارع مزدحمة، والمعلم الأول الذي توقفنا عنده هو البرجان العملاقان، اللذان أنشئا عام 1996، وظلا الأطول في العالم لمدة سبع سنوات تالية، ثم انتقلنا الى برج الاتصالات، والمسمى "منارة كوالالمبور، بارتفاع 421 مترا، استطعنا أن نكشف العاصمة بكل ما فيها من حداثة عمرانية وحضارية.

توجهنا بعد ذلك الى النصب التذكاري لضحايا الحروب التي شاركت بها ماليزيا، وهو يقع على بحيرة كبيرة، ومكون من عامود مربع مدون عليه تواريخ تلك الحروب، ثم رأينا تمثالا ضخما يصور الجنود في أوضاع قتالية.

ثم ذهبنا بعد ذلك إلى ما يمكن أن نسميه "ضاحية الحرفيين"، حيث مجمع لمعامل الصباغة والحفر على الأخشاب، ويتكون من مجموعة من الأبنية الخشبية وتكسوه الخضرة.

أما وجهتنا الأخيرة في كوالالمبور، فكانت المتحف الوطني، والذي ضم أربعة أجنحة كبرى، أولاها يصور العصر الحجري، والثاني للعصور الوسطى، والثالث للحقبة الاستعمارية البريطانية، أما الجناح الرابع فخُصص لماليزيا الحديثة ونهضتها بعد الاستقلال.

عادت بنا السفينة العملاقة إلى حيث انطلقت بنا، في ميناء سنغافورة، حيث نزل من على متنها أكثر من ثلاثة آلاف مسافر، أمضوا اثنتي عشرة ليلة على ظهرها، وتنقلوا بين جزر #سنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند، تعرفوا على ثقافات، وازدادوا معرفة وتعارفا، ليعود كل منهم إلى بلده، حاملا في ذاكرته متعة التنقل في البحار والمحيطات، والرسو كل يوم على شاطئ يتحدث أهله لغة مختلفة، ويتداولون عملة مختلفة، يرحبون بك بكل حفاوة وبساطة، ويتركون في نفسك وروحك ذكريات لا تنسى.