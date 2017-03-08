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شاهد.. مصرية وإماراتية تقودان الطائرة الأكبر في العالم

المصدر: العربية.نت
كابتن نيفين درويش ومساعدتها عليا المهيري داخل قمرة الطائرة
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أصبحت الطيارة المصرية، #نيفين_درويش، أول سيدة عربية تقود طائرة نقل الركاب الأضخم في العالم، وذلك في إطار الاحتفال بيوم #المرأة العالمي، الذي يوافق اليوم الأربعاء.

فقد أسندت شركة "طيران الإمارات" قيادة أكبر_طائرة نقل ركاب في العالم، ضمن أسطولها، "إيرباص A380"، للطيارة المصرية، وذلك في رحلتها المتجهة من #دبي إلى فيينا، بمشاركة الإمارتية #عليا_المهيري، وهي الأصغر سناً كضابط أول في #الإمارات.

كابتن نيفين درويش ومساعدتها عليا المهيري داخل قمرة الطائرة كابتن نيفين درويش ومساعدتها عليا المهيري داخل قمرة الطائرة

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة " #طيران_الإمارات" عبر موقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للحظة إقلاع الطائرة بقيادة نيفين درويش، وقد حظي مقطع الفيديو بأكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.

لحظة إقلاع الطائرة الأكبر في العالم بقيادة كابتن نيفين درويش لحظة إقلاع الطائرة الأكبر في العالم بقيادة كابتن نيفين درويش

وبدأت نيفين درويش #الرحلة بقولها: "صباح الخير سيداتي ساداتي، معكم نيفين درويش أول طيار عربي من مصر يقود الطائرة الأكبر في العالم لنقل الركاب إيرباص A380، أشعر بالسعادة للقيام بذلك في رحلتنا المتجهة من الإمارات العربية المتحدة إلى فيينا بمساعدة الضابط الأول للطائرة الشابة عليا المهيري من الإمارات".

وعند #هبوط_الطائرة، تبادلت نيفين وعليا التهاني، معربة كل منهما عن السعادة للسفر مع الأخرى.

كابتن نيفين درويش تتبادل التهنئة مع مساعدتها عليا المهيري كابتن نيفين درويش تتبادل التهنئة مع مساعدتها عليا المهيري

وظهرت الضابط الأول للطائرة عليا المهيري، في مقطع الفيديو تقول: "كابتن نيفين درويش حقاً طيارة ماهرة ومميزة للغاية، وتتسم بطباع هادئة أثناء الطيران تحت أي ظروف، ودائما تأتي للعمل كل صباح بنفس الابتسامة والإشراقة مثل أول يوم عمل".

الضابط أول عليا المهيري الضابط أول عليا المهيري

بينما علقت كابتن الطائرة نيفين درويش على كلام المهيري، بأنها "أول طيارة شابة إيجابية، وشخصيتها مميزة، وشعرت بالفخر للطيران معها، وتشكل فرصة كبيرة لخلق جيل كامل من الطيارين الإناث في المستقبل".

كابتن طيار نيفين درويش كابتن طيار نيفين درويش

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