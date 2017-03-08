فيديو.. رجل يزعم أنه ابن أخي زعيم كوريا المقتول

بثت جماعة على الإنترنت تسجيل فيديو يظهر فيه رجل يزعم أنه ابن أخي #زعيم_كوريا_الشمالية غير الشقيق المقتول ويقول إنه ووالدته وشقيقته مختفون عن الأنظار.

وقالت "جماعة #تشوليما الدفاع المدني" إنها تحمي أسرة #كيم_يونغ_نام منذ مقتله في مطار #كوالالمبور الدولي في 13 فبراير/شباط بما تقول شرطة #ماليزيا إنه غاز أعصاب أودى بحياته خلال 20 دقيقة.

وأضافت الجماعة في بيان صدر اليوم الأربعاء مع تسجيل الفيديو أن حكومات هولندا والصين والولايات المتحدة ودولة رابعة لم تسمها قدمت مساعدة إنسانية عاجلة لحماية العائلة.

من جهته، قال مسؤول في المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية إن الرجل في تسجيل الفيديو هو #كيم_هان_سول ابن #كيم يونغ نام البالغ من العمر 21 عاماً.

وقد تعرف مسؤول المخابرات على كيم هان سول، الذي كان قد ظهر في حديث مصور عام 2012 مع إليزابيث رين وزيرة دفاع فنلندا.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 40 ثانية، ونشر اليوم الأربعاء، يقول الرجل إن والده قتل منذ بضعة أيام. وقال: "أنا حالياً مع والدتي وشقيقتي.." ولم يحدد مكانه أو مع من يقيم. وأضاف: "نأمل أن تتحسن الأوضاع قريباً".

وكيم هان سول هو ابن الزوجة الثانية لكيم يونغ نام، وكان يقيم في مكاو الصينية مع والده تحت حماية بكين، بعد أن فرت الأسرة إلى منفاها هذا قبل بضع سنوات.

أفاد البيان الذي نشرته جماعة تشوليما على موقعها الإلكتروني أن الجماعة استجابت الشهر الماضي لطلب عاجل من أفراد أسرة كيم يونغ نام لنقلهم وحمايتهم.

وشكرت سفير هولندا لدى الكوريتين الشمالية والجنوبية على "استجابته القوية والسريعة" لطلب الجماعة تقديم المساعدة.

وأضافت الجماعة في بيانها "تم على الفور الاجتماع مع أفراد الأسرة الثلاثة ونقلهم إلى مكان آمن. قمنا في السابق بتلبية احتياجات عاجلة للحماية".

كان كيم يرفع في تسجيل الفيديو جواز سفر كورياً شمالياً أسود اللون من النوع الذي يصدر للمسؤولين الحكوميين وفتحه. ظهر جواز السفر وقد تم إخفاء بياناته لكن ختم كوريا الشمالية كان واضحاً على أحد الصفحات وكذلك سطر مكتوب باللغة الإنجليزية يفيد بمد أجل الجواز.

وتحمل جوازات سفر المسؤولين السوداء اللون كتابة باللون الذهبي تقول "جواز لرحلة رسمية".