بالصور.. ابنة أوباما "غادية" إلى عملها !

برغم أن الطقس قد يكون بارداً وممطراً في هذه الأيام في مانهاتن بنيويورك، إلا أن ابنة الرئيس الأميركي السابق باراك #أوباما ، النجلة الكبيرة #ماليا ، شوهدت صباح يوم الثلاثاء الماضي وهي تبدو متمتعة بالدفء مع الجاكيت المريح الذي كانت ترتديه، الذي يظهر بملمس الزبدة وكأنه جلد شاة قد قص شعرها للتو.

وكانت ماليا، تتجه إلى عملها في شركة وينشتاين، عندما التقطت لها مجموعة من الصور في ذلك الصباح الباكر، مع المعطف الذي جذب الانتباه، من تصميم الكسندر وانغ، والمقدر سعره بـ 798 دولار أميركي.

وقد أكملت ماليا زينتها مع طماق أسود للساقين، وزوج مبطن من الأحذية السوداء من الدكتور مارتنز، وأيضا سترة البحرية المدورة الزرقاء أسفل الجاكيت.

وتعتبر وانغ واحدة من العديد من المصممين الأميركيين المفضلين لوالدة ماليا، السيدة #ميشيل_أوباما أثناء وجودها بالبيت الأبيض، وفي عام 2011 ارتدت السيدة أوباما بنطلون جينز عليه رسوم مطبوعة وذلك لتشكيل لوحة جدارية مع أطفال بوتسوانا وإفريقيا وكان من تصميم وانغ.

تدريب وسفر

تتدرب ماليا البالغة من العمر 18 عاما حاليا في شركة وينشتاين، بقسم تطوير الأفلام والإنتاج، حيث تقول المصادر عنها إنها تقوم بقراءة ومراجعة النصوص قبل الدفع بها للمديرين التنفيذيين.

وهي الآن في سنة وسيطة بين المدرسة الثانوية والكلية، حيث تخرجت من المدرسة الثانوية في الربيع الماضي، لكنها قامت بتأجيل قبولها في جامعة هارفارد حتى نهاية 2017. وبالإضافة إلى عملها كمتدربة في شركة وينشتاين، ستقوم ماليا برحلة إلى أميركا الجنوبية.

عودة الأسرة للواجهة

خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت أسرة ماليا قد عادت مرة أخرى في واجهة الأخبار، عندما اتهم الرئيس #ترمب والدها أوباما بالتنصت عليه خلال الحملة الانتخابية.

ولم يقدم الرئيس ترمب أي دليل على التنصت المزعوم، فيما نفى الرئيس السابق أوباما الاتهامات، حتى إن مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي كان مستاء من قبل الادعاءات، فيما أورد بيان لوزارة العدل أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولذا لن تتخذ أي إجراءات بخصوص الموضوع.