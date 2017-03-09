شاهد ترمب وتيريزا ماي.. "هيكلان عظميان "!

شهدت لندن مساء الأربعاء حفل الجوائز الموسيقية البريطاني "بريت أواردز"، إلا أن هذه المناسبة وعلى عكس ما حصل في #الأوسكار ، خلت بشكل عام من الاحتجاجات السياسية، إلا أنها لم تخل من بعض التعليقات الساخرة!

أما سبب تلك التعليقات فهيكلان عظميان شبها بالرئيس الأميركي دونالد #ترمب ورئيسة وزراء #بريطانيا #تيريزا_ماي.

وفي التفاصيل، صعدت المغنية الأميركية #كايتي_بيري ، الداعمة لهيلاري كلينتون الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، إلى المسرح مع الهيكلين العظميين العملاقين في قاعة "او تو ارينا" في لندن خلال عرضها.

وقد ارتدى الهيكل العظمي الأول بزة قاتمة وربطة عنق حمراء والثاني فستانا أحمر، فما كان من بعض المتصيدين في الماء العكر، على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن شبهوهما بترمب وماي، لا سيما وأن الأخيرين ارتديا الملابس نفسها عندما زارت رئيسة الوزراء البريطانية الرئيس الأميركي في الولايات المتحدة في يناير الماضي، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكانت المعارضة البريطانية انتقدت كثيرا ماي يومها لأنها امتنعت عن التنديد بالقرار التنفيذي المتعلق بالهجرة الذي وقعه ترمب.

في المقابل، انتقد أليك شيلبروك أحد نواب حزب تيريزا ماي المحافظ ما قامت به كايتي بيري خلال حفل الجوائز الموسيقية البريطاني، معتبراً أنه ينم عن "تعجرف صادر عن يسارية لا تملك أي فكرة عما يحدث في العالم".