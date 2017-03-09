فيديو لرئيسة وزراء بريطانيا تنفجر في نوبة ضحك "بلهاء"!

قدم وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، الأربعاء، أمام مجلس العموم، أول ميزانية لبلاده بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي " #بريكسيت "، والتي يبدو أنها سوف تعتمد التقشف.

لكن الحدث الذي أثار انتباه البريطانيين أثناء جلسة الميزانية لا يتعلق بهذا الموضوع، إنما الوضعية التي ظهرت بها رئيسة وزراء #بريطانيا #تريزا_ماي ، وهي تضحك بطريقة "متشنجة" كما وصفتها صحيفة "مترو"؛ وكأنها "الشرير ديزني" الذي يستخدم منشطات الإستيروييد.

فأثناء إلقاء كلمة جيريمي #كوربين رئيس #حزب_العمال المعارض، في الجلسة نفسها دخلت ماي في هذا الحالة العجيبة التي جعلتها تهتز في مقعدها وهي تحرك رأسها بطريقة أرعبت حرسها الخاص.

وانتشرت التعليقات على تويتر حول هذا الوضع الغريب، الذي لا يعرف إن كان مجرد ضحك وسخرية من كلام كوربين وسؤاله الذي وجهه، أم حالة تشنج حقيقي يتطلب العلاج الطبي.

وكتب أحدهم" تبدو ممسوسة بحق!". وقال آخر: "من الواضح أنها تتطلب علاجا لطرد الأرواح الشريرة منها". وغيرها من التعليقات التي لم ترحمها.