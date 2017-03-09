شاهد..وزير خارجية الإمارات مع الأطفال في "افتح يا سمسم"

شارك #وزير_الخارجية_الإماراتي الشيخ #عبدالله_ بن_زايد آل نهيان الخميس، في برنامج "افتح يا سمسم" التلفزيوني، حيث قام بقراءة #قصة "سنان ورحلة الأرقام" للأطفال خلال حلقة من البرنامج.

ونشر الشيخ عبدالله بن زايد فيديو من مشاركته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر.

وأرفقها بتغريدة كتب فيها: "مشاركتي في برنامج "افتح ياسمسم" لحث الأطفال على القراءة واستجابة للأخت @OhoodAlRoumi (وزيرة السعادة في الإمارات) لدعم مبادرتها #العطاء_سعادة".