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شاهد..وزير خارجية الإمارات مع الأطفال في "افتح يا سمسم"

المصدر: العربية.نت
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شارك #وزير_الخارجية_الإماراتي الشيخ #عبدالله_ بن_زايد آل نهيان الخميس، في برنامج "افتح يا سمسم" التلفزيوني، حيث قام بقراءة #قصة "سنان ورحلة الأرقام" للأطفال خلال حلقة من البرنامج.

ونشر الشيخ عبدالله بن زايد فيديو من مشاركته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي #تويتر.

وأرفقها بتغريدة كتب فيها: "مشاركتي في برنامج "افتح ياسمسم" لحث الأطفال على القراءة واستجابة للأخت @OhoodAlRoumi (وزيرة السعادة في الإمارات) لدعم مبادرتها #العطاء_سعادة".

كلمات دالّة

#وزير الخارجية الإماراتي, #عبدالله, #قصة, #تويتر, #العطاء سعادة

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