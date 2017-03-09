فيديو.. سفينة عملاقة كادت تبتلع منزلاً فخماً

رصد مقطع فيديو لحظة اقتراب #سفينة سياحية عملاقة من منزل #مليونير يطل على واجهة بحرية، قبل أن تتوقف السفينة على بعد 90 مترا فقط من المنزل، وسط صراخ مالك المنزل وزوجته.

وبدت السفينة السياحية العملاقة، وطولها 300 متر، وهي تبحر صوب واجهة المنزل البحرية المجهزة بمناضد ومقاعد.

وظهرت السفينة العملاقة، وزنتها حوالي 122 ألف طن، وكأنها فاقدة للتوجيه وهي تبحر نحو المنزل الذي يبلغ ثمنه حوالي 2.9 مليون دولار في ولاية #فلوريدا الأميركية، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وسجل المقطع، يوم الجمعة الماضي، صراخ مالك المنزل بيل تودهانتر، وزوجته ياسمين، وهما يحاولان لفت انتباه طاقم السفينة قبل أن تقع كارثة.

وقال مالك المنزل إن صراخه كان مسموعا للضيوف على ظهر السفينة، وإنه عندما توقفت الأخيرة، سمع الضيوف يصفقون.

وأضاف أنه خلال 6 سنوات من شراء المنزل لم يشاهد سفينة تقترب منه على هذا النحو.

والسفينة السياحية كان على متنها 2850 سائحا، ومتجهة إلى جولة في البحر الكاريبي مدتها 10 أيام.

وأصدرت إدارة السفينة Celebrity بيانا أكد أن السفينة كانت تحت السيطرة الكاملة خلال هذه الواقعة. ولكن مالك المنزل سارع لإبلاغ الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.