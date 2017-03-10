أمل كلوني: لا تدعوا داعش ينجو بجرائم الحرب في العراق

طالبت المحامية والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان #أمل_كلوني الخميس #العراق بالموافقة على إجراء تحقيق أممي في الفظائع التي ارتكبها تنظيم #داعش في هذا البلد ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء.

وفي خطاب أمام #الجمعية_العامة_للامم_المتحدة هو الثاني لها في غضون ستة أشهر في إطار سعيها لمحاكمة #الإرهابيين على جرائمهم في العراق، قالت كلوني، وكيلة الدفاع عن #النساء_الايزيديات اللواتي تمكنّ من الفرار من أيدي التنظيم ، "لماذا لم يتم فعل أي شيء حتى الآن؟".

وأضافت "هناك #مقابر_جماعية تقبع من دون حماية ومن دون أن تنبش وهناك شهود يفرون وما من ناشط واحد في داعش يحاكم في أي مكان في العالم بتهمة ارتكاب #جرائم_دولية ".

وأوضحت أمل علم الدين كلوني (39 عاما) #المحامية البريطانية #اللبنانية الأصل المتزوجة من الممثل الهوليوودي #جورج_كلوني ، أن #لندن أعدت مشروع قرار دولي لفتح تحقيق #أممي في جرائم التنظيم في العراق ولكنها ما زالت تنتظر موافقة بغداد الضرورية على هذا النص قبل إحالته إلى مجلس الأمن لإقراره.

ودعت كلوني رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي الى "ارسال رسالة الى مجلس الامن يطلب فيها فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش".

وأضافت "لا تدعوا داعش ينجو بالإبادة الجماعية" التي ارتكبها في العراق.

لكن دعوة كلوني لم تلق آذانا صاغية لدى العراق، إذ ان #سفير_بغداد لدى الامم المتحدة #محمد_الحكيم اكد امام الجمعية العامة ان بلاده ملتزمة محاكمة الإرهابيين وان #المحاكم_العراقية تلقت حتى اليوم 500 دعوى بشأن جرائم ارتكبها تنظيم داعش.

وأكد السفير العراقي في كلمته أن المطلوب في المرحلة المقبلة بعد ان تتمكن القوات العراقية من تحرير الموصل من قبضة التنظيم هو "مصالحة حقيقية" بين المكونات الدينية والاتنية في ثاني كبرى مدن العراق.

وأضاف "نحن بحاجة لأن يكون هناك سلام بين هذه المجموعات".