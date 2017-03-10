شاهد ميسي محاصراً من قبل جماهير "مجنونة"

لا تزال أصداء المباراة "الجنونية" التي دارت رحاها، الأربعاء، بين الفريق الإسباني برشلونة والفرنسي #باريس_سان_جيرمان تتردد.

ونشرت صفحة للمعجبين بساحر الكرة ليونيل #ميسي على تويتر، فيديو يظهر النجم البرشلوني محاصراً في سيارته مع صديقته أنتونيلا من قبل الجماهير التي شاهدت المباراة "الخارقة" ليل الأربعاء، ولم تتمكن من ضبط انفعالاتها، فانكبت بكل "جنون" وعاطفة على سيارة اللاعب الأرجنتيني أثناء عودته إلى المنزل بعد تحقيق النصر على الفريق الفرنسي بنتيجة 6- 1.

Leo #Messi y Antonela Roccuzzo intentando salir del parking del Camp Nou después de la remontada del equipo. ¡IMPERDIBLE! pic.twitter.com/3l49DvrZFD — Leo Messi Fan Club (@LeoMessifanclub) March 8, 2017

كما نشر الحساب مشاهد أخرى للنجم الأرجنتيني، خلال المباراة التي أذهلت العالم ذاك المساء والتي لن ينسى أبداً مرارتها الفريق الفرنسي.

وكان فريق #برشلونة الإسباني حقق المعجزة ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 6-1 الأربعاء في إياب الدور الثاني.

وأكد لويس إنريكي، مدرب برشلونة، أن الفوز المذهل 6-1 على باريس سان جيرمان الذي وضع الفريق في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سيبقى في أذهان مشجعيه إلى الأبد.

وتابع قائلاً: "من الصعب العثور على كلمات لشرح ما حدث، هذا سيناريو فيلم رعب ببداية مثيرة وسط أجواء لم أشاهدها من قبل في نو كامب ولم يسبق أن رأيت مثل هذا التوتر مطلقا".