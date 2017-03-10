مؤسس فيسبوك ينتظر مولوده الثاني.. فما جنسه؟

قال مؤسس #فيسبوك الملياردير #مارك_زوكربرغ إنه وزوجته بريسكيلا تشان ينتظران طفلة ثانية.

وذكر زوكربرج (32 عاما) في منشور على فيسبوك أنهما لم يكونا متأكدين من أنهما سيتمكنان من #الإنجاب مرة أخرى بعد #حمل صعب بابنتهما الأولى ماكس التي ولدت في 2015.

وكتب زوكربرغ الذي له ثلاث شقيقات "لا أستطيع تصور هدية أفضل من أن تكون لك أخت وأنا سعيد للغاية أن ماكس وطفلتنا الجديدة ستكونان أختين."

ودخلت ابنتهما الأولى ماكس دائرة الضوء العام الماضي عندما نشر زوكربرغ صورة لها أثناء التطعيم لينخرط مستخدمو فيسبوك في تعليقات توضح مزايا #التطعيم .

وجاء الإعلان في نفس اليوم الذي ارتفعت فيه أسهم فيسبوك لأعلى مستوى لها على الإطلاق حيث بلغ سعر السهم 138.57 دولار بفضل توقعات متفائلة للنمو وكذلك مكاسب حديثة.

وأشارت مجلة فوربس إلى أن الثروة الصافية لزوكربرغ تبلغ 57.8 مليار دولار بيد أنه تعهد في 2015 بوضع 99 في المئة من أسهم فيسبوك في #مشروع_خيري جديد يركز على تعزيز قدرات الإنسان والمساواة.