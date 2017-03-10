صورة "غريبة" للقاضية التي أطاحت برئيسة كوريا الجنوبية

قبيل إصدار الحكم "التاريخي" الذي أطاح بأول رئيسة "امرأة" لـ #كوريا_الجنوبية ، شوهدت القاضية لي جونغ مي، رئيسة المحكمة الدستورية بالإنابة، تهرول صباح الجمعة إلى قاعة المحكمة التي شهدت بعيد ساعات قليلة، إصدار القرار الذي هز عرش بارك جون هاي، وأطاح بها عن كرسي الرئاسة، بعد فضيحة شغلت البلاد لأشهر.

وتناقل الكثيرون في البلاد صورة القاضية، متجهة إلى المحكمة وفي شعرها "دبابيس زهرية اللون" للف الشعر، نستها على ما يبدو في "زحمة" الملف الدسم الذي شغل المشهد السياسي في البلاد.

وتربعت تلك الصورة وموضوع القاضية وشعرها في المرتبة الأولى على قائمة البحث في المواقع المحلية في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأخذت تلك الصورة الطريفة كمثال للمرأة العاملة في كوريا الجنوبية، وللدلالة على جهد النساء في هذا البلد الآسيوي العاملات بكد، والناجحات في العديد من المجالات.

وعلى الرغم من أن أنصار الرئيسة المعزولة سخروا من الصورة، إلا أن العديد رأوا فيها دليلاً على تفاني مي في عملها!

يذكر أن المحكمة الدستورية في البلاد أصدرت الجمعة قرارها بعزل بارك جون هاي من منصبها، وبذلك أصبحت بارك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطياً تعزل من منصبها. ويفترض بموجب الدستور أن تجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. وقد تم تعيين رئيس الوزراء هوانغ كيو آن رئيسا بالإنابة، وسيظل في ذلك المنصب حتى إجراء الانتخابات.