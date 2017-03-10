شاهد غواصاً ينقذ قرشاً من سكين غرست برأسه

أحس غواص تحت الماء بالألم الذي تعانيه سمكة #قرش وكأنها تطلب النجدة، عندما اقترب منها ليشاهد #سكينا مغروسة في رأسها، يصل طولها إلى 12 بوصة.

وفي تفاصيل القصة، التي وقعت في #جزيرة_كايمان براك في جزر كايمان، الأسبوع الماضي، أثناء قيام مجموعة من السياح برحلة غوص، قام مدرب الغوص "بن جونسون" بنزع السكين من رأس السمكة الشرسة.

وقد لمح جونسون ما جرى مع القرش بلمح البصر، وأسرع لنجدته بهمة عالية على الفور، عندما كان يسبح بالقرب من شعاب مرجانية في البحر الكاريبي.

وأخبر الغواص محطة تلفزيونية محلية في كايمان ما حصل، قائلاً: "لقد شعرت بأن هناك شيئا غير عادي.. وأسرعت لإلقاء نظرة فاحصة لتبيان الأمر". وأضاف: "عند هذه النقطة، كان القرش قد دار حولي، ونزل إلى الأسفل قليلا، وبدا كما لو أنه يطلب المساعدة مني".

فقام جونسون بنزع السكين، التي تركت أثرا لجرح دام فظيع على القرش الذي يبدو أنه رضيع صغير، ولا يتعدى طوله 3 أقدام.

وقال جونسون: "يبدو أن هذا الحيوان غير المحظوظ من النوع المهادن، وغير المؤذي، ويظهر ذلك من حركته في أسفل الماء، وهي من الأنواع التي لا تضر البشر وتأكل في العادة المحار والمرجان".

حظر وعقوبات

يذكر أنه تم حظر صيد سمك القرش في جزر كايمان منذ عام 2015، وكل من ينتهك ذلك القرار يمكن أن يواجه غرامة تصل إلى نصف مليون دولار أو أربع سنوات في السجن.

وقال الرجل: "أعتقد أن زملائي كانوا قد صدموا لرؤية القرش"، مضيفاً "عادة يأتي الناس هنا لرؤية الشعاب الجميلة، لكن لا أحد يأتي ليرى سمكة قرش بسكين تخرج من رأسها".

السمكة تتعافى

إلى ذلك، نشر منتجع شاطئ كايمان براك على الفيسبوك قائلا: "لحسن الحظ فإن سمكة القرش تتعافى وقد عادت للسباحة في المنطقة نفسها بشكل جيد".

وأضاف: "فريق الغواصين عندنا يأملون أن تقدم هذه القصة العبرة للآخرين باحترام أصدقائنا تحت الماء، الذين يعتبرون مخلوقات محببة ومحمية في جزر كايمان".