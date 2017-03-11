سويسرا تحاكم رجلاً تحرش بـ 80 صبياً في تايلاند

يحاكم #القضاء رجلا سويسريا على خلفية مزاعم تفيد بأنه استغل جنسيا أكثر من 80 صبيا في #تايلاند، بعضهم في التاسعة من العمر، على ما أعلنت السلطات السويسرية.

ويُتهم الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، بأنه التقط آلاف الصور الإباحية لصبية وتحرش بالبعض منهم، ودفع آخرين إلى ممارسة #البغاء، بحسب النيابة العامة في كانتون فريبورغ (غرب #سويسرا ).

وسيمثل الرجل أمام القضاء في محكمة غرويير الجنائية بتهم #الاتجار_بالبشر، والتشجيع على #البغاء و #استغلال_الأطفال في مواد #إباحية والتحرش بهم جنسيا، بحسب البيان.

وأغلبية الضحايا هم من المراهقين، لكن بعضهم في التاسعة من العمر، وفق البيان الذي أوضح أن بعض الصبية تعرضوا للتحرش طوال سنوات.

صور إباحية

وأقر الرجل خلال استجوابه بأنه التقط آلاف الصور الإباحية الطابع التي عثر عليها في حواسيبه، لكنه نفى التهم الأخرى الموجهة إليه.

ويشتبه في أن هذه الأفعال وقعت في باتايا في جنوب #تايلاند حيث كان المشتبه به يدير ناديا ليليا يرتاده الأجانب وفي نونغوي أيضا حيث انتقل للعيش، وفق النيابة العامة.

وسبق أن أدين الرجل بتهمة التحرش جنسيا بأطفال في فريبورغ سنة 1980، وفي كانتون فاليه الجنوبي سنة 1991. وانتقل إلى تايلاند في ذاك العام ولم يعد إلى البلاد إلا سنة 2014.

وفتحت السلطات السويسرية تحقيقا خاصا به سنة 2015 إثر علمها بمزاعم استغلال الأطفال جنسيا التي تطاله في تايلاند.