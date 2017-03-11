فيديو عنيف.. ضرب "لا يمكن لعقل أن يتخيله" ضد امرأة!

نشرت الشرطة البريطانية في برمنغهام، قبل أيام قليلة، فيديو مروعا، وثق "عنفاً" ضد امرأة، لا يمكن لعقل أن يتصوره.

ونشر الفيديو "الرهيب" بناء على طلب الضحية البالغة من العمر 47 عاماً، والتي تعرضت لـ #ضرب_مبرح وعنيف من قبل صديقها مارك باور البالغ من العمر 37 عاماً.

وأظهرت المشاهد العنيفة كيف قام الرجل بدفعها من أعلى السلالم لتسقط وترتطم بالأرض، فيلحقها وينهال عليها ضرباً. ولم يكتف بذلك بل عاد مرة أخرى ودفعها من الأعلى، حين همت وقامت من جديد وصعدت السلالم.

وقالت الضحية في إفادتها أمام المحكمة إنه دفعها على هذا الشكل القاتل 3 مرات.

من جهتها، قالت الشرطة التي نشرت فيديو الاعتداء الذي وقع في ديسمبر 2014، ولم ينشر إلا حديثاً على صفحتها على فيسبوك، بحسب ما أوردت صحيفة "الاندبندنت"، إنها وجدت المرأة مغمى عليها أرضاً. وقد جاهد عناصرها من أجل منع المعتدي من ركلها والدوس عليها.

يذكر أنه حكم على باور بالسجن 13 سنة ونصف، بعد اعترافه بقيامه بالاعتداء على الضحية عن سابق تصور وتصميم.

وقد أمضت الضحية ما يقارب الأربعة أسابيع في المستشفى للمعالجة من آثار الضرب العنيف، والكسور التي أصابتها.