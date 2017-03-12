إثيوبيا.. مكب نفايات يقتل 24 مشرداً

قتل 24 شخصاً على الأقل وأصيب 28 آخرون بجروح في انهيار أرضي هائل في مكب للنفايات في ضواحي #العاصمة_الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

وقال دغماويت موغيس، رئيس مكتب الاتصالات في مدينة #أديس_أبابا لوكالة فرانس برس إن كتلة النفايات التي انهارت مساء السبت جرفت أكثر من 30 منزلاً عشوائياً لأشخاص يعيشون في مكب كوشي أحد أكبر مكبات البلاد.

وأضاف "نتوقع ارتفاع عدد الضحايا" مشيراً إلى أن الانهيار طال مساحة "كبيرة نسبياً".

ومكب كوشي يعود إلى أكثر من أربعين عاماً ويعتبر واحداً من أهم مواقع النفايات في ضواحي أديس أبابا التي يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة مع نمو ديمغرافي سريع.

وأغلب الضحايا هم من المشردين الذين ينبشون #النفايات بحثاً عن كل ما له قيمة، بحسب موغيس.