شاهد.. زفاف مثل حلم في البحر الكاريبي

هذه قصة زفاف غير مسبوق في وسط #البحر_الكاريبي. الحفل الفريد أقيم في سبتمبر/أيلول الماضي، والفيديو والصور الكاملة لهذا الحلم نشرها الأسبوع الماضي موقع المصورة الرئيسية لهذ الحلم سول تامارغو.

هذا الزفاف المستحيل بطلته العروس #سوزانا_زاموس التي كانت تطلق على نفسها "حورية البحر"، وزوجها #جيوفاني. وهما يقطنان مدينة بوسطن الأميركية.

وقالت العروس إنها أحبت الماء دوما، وهي تعمل مدربة غوص، وفي طفولتها كانت محظوظة للغاية لأن تنشأ في منزل به حمام سباحة في الفناء الخلفي.

والتقت وعريسها في البداية مع مختص في تنسيق حفلات العرس، ولدى سماعه فكرة الزواج في البحر الكاريبي رد بأنها مستحيلة ومعقدة للغاية.

وأضافت أنها بعد ذلك، فكرت أن تقيم حفل زفافها على الشاطئ، إلى أن التقت المصورة المحترفة #تامارغو التي أكدت لها إمكانية إقامة الزفاف المذهل، وبالفعل استطاعت تحويل الحلم إلى حقيقة.

وتحكي المصورة المحترفة تامارغو عن اقتناعها بهذا الحلم منذ اللحظة الأولى: "فكرة إقامة #حفل_زفاف في الماء رائعة. تخيلت منذ اللحظة الأولى المشاهد الخيالية".

وأقيم حفل الزفاف الأسطوري في #جزيرة_كوزوميل بالمكسيك، واستخدمت القوارب في نقل العروسين وأكثر من مئة ضيف وضيفة إلى وسط البحر الكاريبي، بحسب موقع التصوير #دي_سول.

وكانت العروس سوزانا ترتدي في الماء ثوب زفاف ورديا. وفي هذا اليوم، ونظرا لموقع #الزفاف_الأسطوري، فقد ارتدت العروس 5 فساتين زفاف، منها اثنان لالتقاط الصور الرئيسية للزفاف قبل بدء المراسم.

وواجه فريق التصوير المتكامل، الذي ضم 8 مصورين، تحديات كثيرة، منها استخدام بعض المعدات للتصوير تحت الماء، وكذلك الاعتماد على طائرة مسيرة "درون" لتسجيل لقطات جوية بانورامية للحفل.

وتقول المصورة تامارغو إنها اضطرت في بعض اللقطات تحت الماء لاستخدام ملابس الغوص.

العروس اعتبرت #يوم_الزفاف الأروع في حياتها، مؤكدة أن أجمل لحظاتها كانت دوما في الماء.