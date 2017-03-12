فيديو مرعب.. امرأة حديدية تغلب رجلين وتلقي بهما أرضا!

أظهر تسجيل فيديو صادم "امرأة حديدية" في #بريطانيا تمكنت من القضاء على رجلين وألقت بهم أرضاً بضربة واحدة، قبل أن تنهال على سيدة أخرى وتشغل عدداً كبيراً من الناس الذين حاولوا تهدئتها دون أن ينجحوا حتى انتهى تسجيل الفيديو الذي يبدو بأن صاحبه ولى هارباً قبل أن تطاله لكمات "المرأة الحديدية".

وبحسب التسجيل المرعب الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه فإن #المشاجرة التي كانت السيدة الغاضبة طرفاً فيها وقعت أمام #ملهى_ليلي في منطقة "إيسكس" بإنجلترا ولا يعرف أحد ما هو سببها، إلا أن بطلة العنف فيها كانت سيدة تتمتع بقوة غير مسبوقة ولا معهودة أرعبت كل الحاضرين.

وبحسب الفيديو فإن السيدة قفزت في الهواء قبل أن توجه لأحد الرجال #ضربة_قاضية ألقت به إلى الوراء عدة أمتار، فأدت إلى انهياره مع شخص آخر على الأرض، ثم تحولت للهجوم على سيدة أخرى يبدو أنها كانت برفقة الرجلين، وانهالت عليها باللكمات و #الركلات ، فيما لم تفلح السيدة في الدفاع عن نفسها، كما لم يُفلح الجمع من الرجال في تهدئة المرأة الغاضبة.

وتقول المواقع البريطانية التي تداولت تسجيل الفيديو إن #المشاجرة #النسائية حدثت يوم الـ 25 من الشهر الماضي في أعقاب حفل كان قد أقيم في ذلك الملهى الليلي قبل أن يتحول إلى مشاجرة كبيرة، حيث وقعت المشاجرة بعد مرور ساعة تقريباً على إغلاق الملهى، إذ كان رجال الأمن المخصصين لحماية المكان قد غادروا، وهو ما فاقم من المشكلة.

ونقلت جريدة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني عن مالك الملهى قوله إن المشاجرة وقعت بين فتاتين كانتا قادمتين من مدينة ليفربول لزيارة المكان وحضور الحفل الذي أقيم في الملهى، مؤكداً أن الملهى لم يشهد أي مشكلة أو مشاجرة في تلك الليلة، حيث وقعت المشاجرة بعد إغلاقه وخروج المحتفلين منه.

وأثار تسجيل الفيديو جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي في بريطانيا، حيث تداول مغردون على "تويتر" عشرات التعليقات عن "فتاة إيسكس" التي طارت في الهواء قبل أن توجه #ركلة قاضية لرجلين، وتلقي بهما أرضاً.