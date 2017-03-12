لحظة عناق نادر بين وحيد قرن بري ومصور

سجل مقطع فيديو مشهداً غير مألوف بين مصور محترف للحياة البرية وحيوان #وحيد_القرن حيث اقترب الأخير على نحو مفاجئ من المصور، واستسلم له وكأنه حيوان أليف.

وكان المصور غارث دي برونو أوستن يقوم في #جنوب_إفريقيا بتصوير فيلم عن جهود المحافظة على حيوان وحيد القرن، عندما اقترب منه حيوان بري وتركه يداعبه وكأنه يعرفه منذ سنوات.

وقال المصور عن الفيديو: "إذا مشى نحوك وحيد القرن من أجل تدليك بطنه فعليك أن تفعل، لأن حياتك كمصور محترف للحياة البرية تعتمد عليه"، بحسب موقع petapixel، السبت.

وتابع: "ومن حسن حظي أنه لم يمس كاميرا التصوير بسوء".

والتقطت عالمة بيئية، مورغان بيلت، كانت حاضرة في الموقع، المشهد من زاوية مختلفة، ولاحظت أن الحيوان البري أبدى ثقة كبيرة ومرتفعة في التعامل مع المصور، ويبدو أنه طورها عبر مشاهدة المصورين على مدى سنوات طويلة، على حد تعبيرها.

وحذر المصور أوستن من تكرار مثل هذا السلوك: "لا تحاول أن تفعل هذا مع حيوان وحيد قرن بري بالفعل، فالمحاولة ربما تنتهي بك ميتا".

وأضاف: "أنا لم أقترب من وحيد القرن، هو فعل ذلك بمحض إرادته". وربما كان هذا إدراكا غريزيا وعرفانا بالجميل من #الحيوان للذين يعملون على حمايته.