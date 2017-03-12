مفاجأة جديدة.. موريتانيا أصبحت تنزانيا في مطار بيروت

نقلت قناة المستقبل اللبنانية رداً للأمن العام في مطار بيروت تعليقاً على ما جرى مع الصحافي الموريتاني في المطار، حين استغربوا أن موريتانيا دولة عربية.

وكان الصحافي الموريتاني حنفي ولد دهاه وصل إلى بيروت لأول مرة للمشاركة في مؤتمر اسمه، للمفارقة، "جيران العرب"، وحين طلب الدخول سألوه عن التأشيرة، فرد أنه موريتاني ولا يحتاج إلى ذلك، غير أن المسؤولين في المطار، وفق ما قال الصحافي الموريتاني في حديث سابق لـ"العربية.نت"، سألوه إن كانت #موريتانيا دولة عربية أم لا، إلى أن وصل الأمر إلى شخص آخر قال إنها انضمت مؤخراً لجامعة الدول العربية.

لكن قناة المستقبل قالت إنها تواصلت مع #الأمن_العام في المطار، حيث رد الجهاز الأمني أن الذي استلم جواز الصحافي الموريتاني كان "متدرباً واختلطت الأمور عليه شوي، ووصلت الأمور للضابط المسؤول أن الشخص من تنزانيا"، وهو ما يحتاج لتأشيرة.