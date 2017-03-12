هذه شهادة وفاة جورج مايكل.. وسيرقد إلى جوار أمه

تجري الاستعدادات حالياً لإقامة جنازة ملك البوب البريطاني #جورج_مايكل الذي توفي في منزله بالعاصمة البريطانية #لندن يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، وظلت جثته خاضعة لفحوص إلى أن قرر طبيب شرعي الأسبوع الماضي أن الوفاة طبيعية.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية صورة شهادة الوفاة الرسمية، والأسباب التي وردت بها هي تمدد عضلة القلب والتهابها مع وجود دهون على الكبد.

وأخفقت فحوص سابقة في تحديد أسباب #الوفاة وهو ما أدى إلى بقاء جثة النجم في مشرحة بلندن إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم سيرقد في سلام إلى جوار أمه الراحلة في مقبرة هايغيت التي تقع بشمال لندن، على مقربة من منزل النجم الفاخر الذي يبلغ ثمنه حوالي 10 ملايين إسترليني.

وشهدت مقبرة هايغيت خلال الأيام الأخيرة، وبعد إعلان أسباب وفاة النجم الراحل، عمليات قطع بعض الأشجار، وإعداد قبر النجم الراحل ليكون بجوار أمه التي طالما كان مقرباً منها في حياتهما، بحسب أفراد من عائلة ملك #البوب البريطاني.

وكان مايكل يبدي اهتماماً كبيراً بالتعبير عن حبه ووفائه لوالدته في عيد الأم.

ورحلت والدة مايكل، ليزلي أنغولد، وكانت راقصة محترفة، عام 1997، عن 60 عاماً بعد معركة مع مرض #السرطان.

وتتولى شقيقة النجم الراحل، ميلانيا، تنظيم الجنازة التي يترقبها عشاق النجم الراحل ليمنحوه الوداع الأخير، وسيكون هناك اهتمام كبير بالزهور في هذه الجنازة لإضفاء لمسات حميمية على هذا الوداع.

ومن المقرر أن تلقي صديقة جورج مايكل المقربة (غيري هورنر 44 عاما)، العضوة السابقة لفريق "سبايسي غيرل" الغنائي، كلمة خلال مراسم الجنازة.

ولم يتحدد على نحو دقيق موعد جنازة النجم، ولكن اليوم الذي يتردد بحسب وسائل الإعلام البريطانية هو 26 مارس/آذار.