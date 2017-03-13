إماراتية قادت أضخم طائرة بالعالم..فماذا قالت عن تجربها؟

أصبحت الإماراتية #علياء_المهيري ، أصغر ضابط أول في شركة " #طيران_الإمارات " تقود طائرة نقل الركاب الأضخم في العالم، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث قادت الطائرة "إيرباصA380"، بمشاركة الطيارة المصرية #نيفين_درويش ، وذلك في رحلتها المتجهة من دبي إلى فيينا.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "طيران الإمارات" عبر موقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للحظة إقلاع الطائرة، وقد حظي مقطع الفيديو بأكثر من 2 مليون و400 ألف مشاهدة حتى اللحظة.

وعن تجربتها المثيرة في قيادة الطائرة، تلك #المهنة التي ظلت "للرجال فقط" لفترة طويلة من الزمن، قالت علياء إنه كان حلماً يراودها أن تصبح طيارة وشجعها على تحقيق الحلم عائلتها ودولتها، #الإمارات العربية المتحدة، التي تشجع السيدات على اعتلاء أهم المناصب في الدولة، مشيرة إلى أن أمها كانت تساورها بعض المخاوف في البداية، لكنها تلاشت فيما بعد.

وقالت، في لقاء مع قناة "العربية"، إنها تمارس المهنة منذ 2012، وكانت في البداية تشعر بالخوف، إلا أنها اعتادت الأمر بعد ذلك، مشيرة أنها مثل قيادة السيارة.

وأشارت المهيري إلى أن أي مجال تكون له إيجابياته وسلبياته، بما في ذلك #مهنة_الطيران ، حيث كان هناك من يدعمها وكان هناك من يحاول تثبيط عزمها.

وعن مشاركتها للكابتن طيار نيفين درويش في الرحلة الأولى لطائرة الركاب الأضخم في العالم، قالت علياء إنه بلا شك كانت تشعر بالراحة لوجود امرأة معها في قمرة القيادة، أكثر من وجود طيار رجل.

وعن أحلامها المستقبلية، قالت علياء إنها تتمنى أن تُكمل مسيرتها في المهنة التي اختارتها، فتمنت أن تصبح "كابتن طيار"، ثم تبدأ في تعليم وتدريب الجيل الصاعد.

وعن طبيعة عملها، والتي تتطلب في بعض الأحيان أن تغيب عن أسرتها ليومين أو أكثر، قالت علياء إن مهنتها مثل الطبيبة التي تغيب عن المنزل لساعات، مشيرة إلى أن الحياة مشاركة بين #الرجل_والمرأة.