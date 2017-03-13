فيديو .. قطعت ساقها ولكنها استمرت بالرقص

أمام الطموح البشري لا شيء مستحيل، إذا كانت الإرادة قوية وآمن الإنسان بالهدف، وهذا تقريباً ما تحقق مع هندية شابة برغم أن ساقها قد بترت إلا أنها أصبحت راقصة مشهورة في #السينما الهندية في بوليوود.

وقد تعرضت ساق الشابة للبتر، لتظن "سوبهريت كاورغيمان" أنها لن تكون قادرة على الرقص مجدداً، وذلك إثر تعرضها لحادث في دراجة بخارية.

حادثة.. نمل وبتر الساق

تستحضر سوبهريت ما حدث بكل أسى قائلة: "كان ذلك في اليوم الأول من السنة الدراسية أثناء عودتي إلى البيت، حيث انزلقت من السكوتر وفقدت السيطرة ليحدث ما حدث".

وكانت وقتها تدرس #التمريض، وقد كسرت ساقها لكن الجرح التهب واستفحل ومن ثم تعرضت الساق لغزو النمل الذي أدى لتساقط الأصابع واحداً فواحداً ومن ثم فساد الساق تماماً.

وقد اتخذت قراراً شجاعاً ببتر الساق حتى لا يكون الوضع أكثر أسفاً، أو تضطر للبقاء على السرير وقتاً طويلاً.

وقد اعتقد الأطباء أنها قد تموت، وحاولوا ما بوسعهم لإنقاذها وقد تحقق ذلك.

ظهورها في "غوت تالنت"

بهذا واصلت الشابة التي تعرف أيضاً بلقب "شوب" حياتها، بل قررت أن تمضي في مواصلة الرقص في مدينتها شانديغار، عاصمة ولايتي هاريانا والبنجاب.

وقد جذبت الانتباه بشكل خاص بعد أن ظهرت في النسخة الهندية من برنامج "غوت تالنت" وهي ترقص بساق واحدة على إحدى أغاني #بوليوود.

وقد أصبحت قصتها ملهمة للكثيرين بعد أن رأوها وهي تتحدى الإعاقة وتبدع في #الرقص.

وبرغم أنها وصلت لأدوار نهائية في المنافسة، إلا أنها لم تفز، وقالت: "على الأقل فإني استمتعت بالرقص على أنغام بوليوود".

والشابة متزوجة من مدرب ناد رياضي ساعدها في تطوير مهارتها في الرقص كمهنة، والآن تعمل على تصوير فيلم في #البنجاب يروي قصة حياتها.