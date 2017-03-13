من لبنان.. 22 فتاة في حفل انتخاب ملكة جمال أوروبا

تقدمت 22 فتاة للمشاركة في مسابقة انتخاب #ملكة_جمال_أوروبا وتنافسن على هذا اللقب.

وتنحدر الفتيات من ليتوانيا،وتركيا، وكازاخستان، وإستونيا، والبرتغال وسويسرا.

كما أقيم #الحفل في فندق غراند هيلز برمانا.

ودخلت المتسابقات باللباس الرسمي في أول مرحلة لتتم تصفيتهن إلى 14 متسابقة.

وجاءت المرحلة التالية وهي مرحلة استعراض القوام بلباس البحر، ثم تمت تصفيتهن إلى 6 متسابقات ليختاروا من بينهن ملكة الجمال النهائية.

كما منح #المنظمون المتسابقات عدة #ألقاب غير ملكة جمال #أوروبا وهي ملكة الإنترنت وفازت به أستونيا، وملكة المراهقات فازت به #قبرص، وملكة جمال القوام فازت به #اليونان. إضافة لملكة جمال الوجه الفوتوجينيك من #تركيا وملكة جمال الشخصية من جزيرة سردينيا.

وفازت بلقب ملكة جمال أوروبا متسابقة من ليتوانيا.

وأحيا الحفل الفنان الشاب #ميشال_قزي الذي قدم باقة من أجمل أغنياته.