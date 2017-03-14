بلدة أميركية للبيع.. لن تتخيل الثمن؟

إلى الطامحين في أن يصبحوا من أباطرة العقارات.. اعلموا أن #بلدة_تيلر في #ولاية #أوريغون الأميركية مطروحة للبيع والسعر المطلوب حوالي 3.5 مليون دولار فقط. وإذا دفعت مبلغ 350 ألف دولار إضافية يمكنك كذلك شراء #المدرسة القديمة.

وقال جاريت زولر، مالك شركة لاند أند وايلدلايف العقارية التي تبيع البلدة التي تبلغ مساحتها نحو 100 فدان، إن البلدة التي تكاد تكون غير مأهولة، والتي تبعد مسافة 362 كيلومترا جنوبي بورتلاند، كانت قد طرحت للبيع في بادئ الأمر خلال عام 2015، لكن ذلك لم يكن يشمل المبنى الذي كان يضم المدرسة.

أما العرض الراهن المخفض فيشمل 6 منازل وشقة وعددا من المتاجر ومبنى كان ذات يوم يضم محطة بنزين ومتجرا. وبإضافة مبنى #المدرسة الواقع على قطعة أرض متاخمة يكون السعر الإجمالي 3.85 مليون دولار.

وأفاد زولر في مقابلة عبر الهاتف أمس الاثنين أن نحو 250 شخصا يقيمون في المنطقة المحيطة بالبلدة. لكن إلى جانب الأسرة المالكة التي تطرح البلدة للبيع حاليا لم يتبق سوى ساكنين في البلدة نفسها هما مدرس سابق يسكن قرب مبنى المدرسة وقس بكنيسة البلدة. ولم تطرح أراضيهما الخاصة للبيع.

وتابع زولر أن إخلاء البلدة حدث مع تراجع صناعة #الخشب في المنطقة وإغلاق مصنع.

وأضاف: "عندما تقلص إنفاق المال العام على قطاع الأخشاب في المنطقة أغلق المصنع، واضطر العديد من العاملين بالقطاع للرحيل".

وأوضح أن الأسرة التي تملك بلدة تيلر الآن اشترت الأراضي قطعة قطعة مع رحيل السكان.

وقال زولر إنه باستبعاد الحالمين، يمكن أن يكون شراء بلدة كاملة فرصة للمطورين العقاريين، إذ إن جزءا من البلدة مقسم بالفعل إلى أجزاء كل منها تبلغ مساحته نحو 5 أفدنة.

وأعلن أنه وجه دعوات لمشترين محتملين من #مستثمرين صينيين إلى أشخاص مهتمين بإقامة مجمع علاجي أو بزراعة القنب.