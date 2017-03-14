فيديو يلتقط الأمير ويليام في ملهى ليلي يرقص وحيداً

في فيديو التقط "خلسة" على ما يبدو للأمير ويليام ووريث العرش البريطاني المقبل، ظهر الشاب الثلاثيني يرقص على أنغام الموسيقى في ملهى ليلي "وحيداً"، دون دوقة كمبريدج.

وبدا الشاب البريطاني يتمايل وحده في رقصة "خارج الموضة" بحسب ما وصف موقع "TMZ" المتخصص في الأخبار الفنية .

وأتت تلك الرقصة خلال رحلة يقوم بها الأمير الشاب إلى سويسرا ليستمتع بالتزلج، مع بعض الرفاق دون رفقة "الزوجات".

يذكر أن صحفا بريطانية نشرت صورا للأمير ويليام، وهو يقضي وقتًا ممتعًا مع أصدقائه في سويسرا خلال عطلة الأسبوع، وذلك بغياب زوجته كيت ميدلتون، ما أثار تساؤلات عدة حول عدم مرافقتها له. ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل"، فقد شارك الأمير أصدقاءه بيوم على الثلج، ثم رقص في ملهى ليلي في فيربييه، يقصده مرتادو مراكز التزلج ليلاً.

واللافت أن العارضة الأسترالية الجذابة صوفي تايلور، كانت من بين المجموعة التي قضى الأمير ويليام وقته معها.

ووفقًا للمعلومات، فقد ترك ويليام زوجته وطفليه في قصر باكنغهام، وقضى عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائه.