قزم السينما المصرية يفاجئ الجميع بالزواج للمرة الثانية

الفنان محمد عيد الصغير أشهر قزم في #السينما_المصرية أصبح زوجا للمرة الثانية ومن فتاة أثار جمالها إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها ليست قزمة مثله.

ونشر المغردون تعليقات تعبر عن إعجابهم بالفتاة وموافقتها على الارتباط بفنان قزم قصير القامة دون أن يثير ذلك اعتراضها أو استياءها من الانتقادات التي يمكن أن توجه لها، فضلا عن كونها الزوجة الثانية له بعد طلاقه من الأولى وتدعى وفاء، واستمر زواجهما 3 سنوات.

ونشرت الزوجة الثانية وتدعى نجلاء صالح على صفحتها وصفحة الفنان على فيسبوك، تغريدات تتغزل فيها بزوجها وتعبر له عن حبها له وارتباطها به للأبد.

الفنان محمد عيد طوله 80 سنتيمترا، ووزنه 19 كيلوغراماً، وظهر لأول مرة في برامج المقالب مثل #اديني_عقلك و #الكاميرا_الخفية كما شارك الفنان #أحمد_آدم والفنانة نشوى مصطفى في فيلم #الرجل_الأبيض_المتوسط ثم شارك في فيلم "شارع الهرم" مع الفنان سعد الصغير والفنانة مها أحمد" ومسرحية "شيء في صبري".